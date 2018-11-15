В Балаковском районе горел каучуковый завод

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-15T09:58:59+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области ночью произошел крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, около половины четвертого поступил сигнал о возгорании производственного цеха в пяти километрах от села Кормежка.

По предварительной версии, горит завод по производству каучука.

Огонь охватил около 400 кв. метров площади. Из цеха были эвакуированы четыре работника, о пострадавших не сообщается.