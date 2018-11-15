Состоится прощание с членами экипажа разбившегося самолета «Саратовских авиалиний»
Церемония пройдет в храме Покрова Пресвятой Богородицы
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В субботу 17 ноября в храме Покрова Пресвятой Богородицы (Горького, 85) пройдет церемония прощания с членами погибшего экипажа самолета АН-148 «Саратовских авиалиний».
Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, с 11 до 12 часов состоится обряд отпевания, а вынос тел запланирован на 12:45.
Напомним, самолет разбился 11 февраля в Подмосковье. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. До недавнего времени останки тел хранились у следователей, но теперь их передали родственникам.