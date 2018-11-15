Саратов занял одно из последних мест в рейтинге дорог
Лишь 1% автомобилистов города назвал состояние проезжей части хорошим
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Саратов вошел в число городов с самыми худшими дорогами.
Это выяснилось по итогам опроса исследовательского портала SuperJob.
Специалисты опросили автомобилистов из 37 крупных городов России. Респонденты оценили состояние дорог в своем населенном пункте по четырехбальной системе.
Как оказалось, Саратов набрал 2,54 балла и занял третье место с конца рейтинга. Лишь 1% участников вопроса посчитал саратовские дороги хорошими. Большинство — 53% — сочли их состояние неудовлетворительным.
Лучшие дороги, по мнению жителей, в Тюмени.