Саратов занял одно из последних мест в рейтинге дорог

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-15T09:32:10+03:00

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Саратов вошел в число городов с самыми худшими дорогами.

Это выяснилось по итогам опроса исследовательского портала SuperJob.

Специалисты опросили автомобилистов из 37 крупных городов России. Респонденты оценили состояние дорог в своем населенном пункте по четырехбальной системе.

Как оказалось, Саратов набрал 2,54 балла и занял третье место с конца рейтинга. Лишь 1% участников вопроса посчитал саратовские дороги хорошими. Большинство — 53% — сочли их состояние неудовлетворительным.

Лучшие дороги, по мнению жителей, в Тюмени.