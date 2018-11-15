В Саратове и Энгельсе на дорогах пострадали три пешехода

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-15T09:19:45+03:00

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Утром 14 ноября в Энгельсе Саратовской области сбили двух женщин. В 07:15 у дома № 2 «А» по ул.148 Черниговской дивизии пострадала 65-летняя пенсионерка. Она угодила под колеса автомобиля Opel Mokka, которым управляла 38-летняя женщина, в то время когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Медики оказали ей первую помощь и отпустили для дальнейшего лечения.

В это же время у дома №15 на улице Волоха в Энгельсе неизвестный водитель на проезжей части дворовой территории сбил 22-летнюю девушку. Ее госпитализировали и затем отпустили из медицинского учреждения. Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают.

В Саратове вечером того же дня на Политехнической под колеса ВАЗ-2106 попала 27-летняя женщина. Водитель отечественной иномарки сбил ее на пешеходном переходе. В результате женщина госпитализирована.