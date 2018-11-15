В Саратове ликвидировали «Городской молодежный центр»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-15T09:00:07+03:00

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Мэрия Саратова прокомментировала ситуацию с МБУ «Городской молодежный центр».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, накануне было опубликовано постановление о ликвидации учреждения.

- Функционал и полномочия, имеющиеся у ГМЦ, будут переданы другому учреждению, в состав которого войдет молодежный центр. Это связано с работой администрации Саратова по оптимизации деятельности муниципальных организаций, — отметили в мэрии.

При этом город не отказывается заниматься молодежной политикой.

- Подчеркиваем, такое решение - не отказ от проведения множества мероприятий для активной молодежи, а перераспределение ресурсов, — заявили в администрации.