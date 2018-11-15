В Саратове похитители совершили в торговом центре «Оранжевый» сразу три кражи

СЕГОДНЯ 08:47 2018-11-15T08:58:35+03:00

По подозрению в преступлении задержаны жители Кабардино-Балкарии

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Накануне полицейские Заводского района раскрыли дела сразу по трем кражам из торгового центра «Оранжевый»

- Согласно трем заявлениям от потерпевших разных торговых точек, 12 ноября неизвестные с помощью отжатия замков витрин похитили часы Сasio стоимостью 367 тыс. рублей, мужское полупальто стоимостью 7 600 рублей и игровые приставки и жесткие диски стоимостью 76 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных мероприятий на съемной квартире по улице Панфилова были задержаны два жителя Кабардино-Балкарии 30 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Похищенное частично изъято.