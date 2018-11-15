В Саратовском районе уволили чиновника, «убравшего» свалку фотошопом

СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-15T08:19:27+03:00

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В области разгорелся скандал с участием сотрудника администрации Саратовского района, который отчитался о ликвидации свалки.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном штабе Общероссийского народного фронта, на самом деле чиновник не принял мер к реальной уборке мусора, а отредактировал фотографии, придав видимость выполненной работы.

При этом чиновнику потребовался год, чтобы отчитаться таким образом.

- Речь идет о метке, которую на карту добавили больше года назад, – это стихийная свалка на территории Саратовского муниципального района, около села Клещевка, в водоохранной зоне реки Курдюм. Жалобы местных жителей в администрацию района оставались без ответа на протяжении нескольких лет, свалка разрасталась, тогда граждане и решили обратиться в Народный фронт. Официальное письмо с просьбой устранить проблему исполком регионального отделения ОНФ направил к руководству Саратовского района еще в октябре 2017 года, с тех пор, к сожалению, ничего не изменилось, – заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаров.

Через год после появления метки о свалке, в конце октября, в ОНФ поступило уведомление из минприроды о том, что свалка очищена.

- Мы получили фотографии для размещения на сайте kartasvalok.ru по метке у села Клещевка. На фото мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог, — отметили в ОНФ.

Для подкрепления своих слов, активисты Народного фронта выехали на месте и зафиксировали, что свалка сохранилась.

- «Ноу-хау» саратовских чиновников не может не поражать своей наглостью и наплевательским отношением к своим обязанностям. Естественно, мы не можем оставить этот случай без внимания и в связи с этим обратимся в прокуратуру Саратовской области с просьбой проверить работу всей администрации Саратовского муниципального района. Кто знает, может они не только нам обработанные в редакторе фотографии отправляют, но и так же отчитываются за трату бюджетных средств, выделенных на устранение свалок. Этот случай мы без внимания не оставим, – подчеркнул модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов.

После разразившегося скандала чиновник было оперативно уволен, сообщили в администрации района.

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