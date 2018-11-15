«Автодор» в Саратове разделался с чешским клубом «Пардубице»
Саратовский баскетбольный «Автодор» вечером 14 ноября в домашнем матче Кубка ФИБА-Европа разгромил гостей из чешского «Пардубице», попутно установив рекорд результативности турнира.
Итоговый счет игры 129:91 в пользу саратовской команды.
Каждую четверть игроки автодора набирали свыше 30 очков, а трое набрали более 20 очков каждый. Самым результативным стал Перрин Бьюфорд с 31 очком, самым результативным из россиян стал Артем Забелин, который отметился 14 очками.
«Автодор» возглавить Группу «D» Кубка ФИБА-Европа, перед заключительным туром. Следующий матч саратовская команда проведет в подмосковным Химках против местного клуба. Игра пройдет 18 ноября в рамках чемпионата Единой Лиги ВТБ.