В селе Тепловка достроят школу за счет федерального бюджета

СЕГОДНЯ 20:18 2018-11-14T20:18:49+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в Телеграм-канале «Пара слов».

- Для чистоты отношений и чтобы потом никто не приписывал себе заслуг спикера по решению проблем людей. Недавно по поручению Володина ездил в Тепловку Новобурасского района. Село большое, около 2 тысяч жителей, много детей. И еще из соседних школ подвозят учеников, где нет своих школ. Поэтому старая школа не выдерживает нагрузки. А новая вот уже десять лет стоит в состоянии недостроя. Средств на ее достройку и оснащение у области не было. У района тем более. Володин как всегда откликнулся на просьбы жителей. Сегодня узнал – школа на 464 ученических места будет достроена за счет федерального бюджета. Для Володина это принцип: все дети должны получить хорошее образование. И в городе, и в отдаленном селе, — написал Панков.