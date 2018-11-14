В Балакове СУСК проверяет причины гибели мужчины на пожаре

СЕГОДНЯ 20:10 2018-11-14T20:19:13+03:00

Он пришел к приятелю в гости и отравился продуктами горения

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СУ СКР по Саратовской области начало доследственную проверку по факту гибели человека на пожаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла днем 14 ноября.

В Балакове загорелся частный жилой дом на улице Шевченко, 61. После тушения огня на пепелище было найдено тело мужчины.

На вид погибшему было около 40 лет, он оказался приятелем владельца жилья. Самого хозяина квартиры госпитализировали.

Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. По предварительной версии, он отравился продуктами горения. Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза для определения причин возгорания и судебно-медицинская — для определения причины смерти. После проверки будет принято процессуальное решение.