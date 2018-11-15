Зампредседателя Саратовской гордумы встретилась с жителями в школе №1

СЕГОДНЯ 07:36 2018-11-15T07:36:37+03:00

Во время мероприятия обсуждались вопросы о перспективе развития и благоустройства центра города и другое

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Зампредседателя Саратовской гордумы Ольга Попова встретилась в актовом зале школы №1 с жителями города.

Во время встречи обсуждались вопросы о перспективе развития и благоустройства центра города, о подготовке к зиме Фрунзенского района, о вхождении в отопсезон и работе управляющих компаний.

На все вопросы дали исчерпывающие ответы. Также к Поповой поступили личные обращения, по которым приняты соответствующие меры и даны ответы заявителям.