Зампредседателя Саратовской гордумы встретилась с жителями в школе №1
Во время мероприятия обсуждались вопросы о перспективе развития и благоустройства центра города и другое
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Зампредседателя Саратовской гордумы Ольга Попова встретилась в актовом зале школы №1 с жителями города.
Во время встречи обсуждались вопросы о перспективе развития и благоустройства центра города, о подготовке к зиме Фрунзенского района, о вхождении в отопсезон и работе управляющих компаний.
На все вопросы дали исчерпывающие ответы. Также к Поповой поступили личные обращения, по которым приняты соответствующие меры и даны ответы заявителям.