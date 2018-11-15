2018-11-15T07:07:46+03:00
Происшествия

В Саратове, Москве и Санкт-Петербурге задержаны трое жителей области

Их подозревают в кражах
Екатерина Семенова
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В Саратове полиция и Росгвардия задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 40-летний мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу о краже из сауны.

Кроме того, в Москве была задержана 46-летняя гражданка из Балакова, которая находилась в розыске с 2008 года. Она десять лет скрывалась от следствия по подозрению в фиктивной регистрации прав собственности. Преступление было совершено в 2007 году.

В Санкт-Петербурге задержан 24-летний балаковец. Его искали по подозрению в краже телефонных кабелей в 2016 году.

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