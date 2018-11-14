СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-14T17:12:42+03:00

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Сегодня, 14 ноября, в Саратове открылась инновационная лаборатория «Системы поддержки принятия врачебных решений» на базе СГУ имени Н. Г. Чернышевского. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Валерий Радаев и генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Лаборатория объединит специалистов разных направлений, которые будут разрабатывать программную систему на основе современных медицинских технологий, механики и математики. С ее помощью можно будет выбирать наиболее подходящий вариант хирургического реконструктивного вмешательства на позвоночно-тазовом комплексе. Цель исследований — минимизация врачебных ошибок в случаях, не позволяющих назначить стандартное хирургическое лечение. Как отметил генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, с открытием такой лаборатории Саратовская область в перспективе может стать центром системы поддержки принятия врачебных решений в России.

О важности события рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории Александр Фалькович.

- Создание лаборатории «Системы поддержки принятия врачебных решений» очень важно по нескольким причинам. Во-первых, операции на позвоночнике, на тазобедренном суставе — в историческом масштабе сравнительно новые, 50 лет назад их просто не делали. Сейчас по мере накопления опыта они становятся массовыми, поставленными, как говорится, на поток. Тем не менее нуждающихся в такой операции гораздо больше, чем способных ее провести врачей высокой квалификации. Чтобы решить этот вопрос, необходима система, моделирующая операцию. Это позволит снять часть напряжения с хирургов — получив визуализацию перелома, они смогут быстрее принять верное решение, точнее спланировать операцию, выбрать имплантаты, которые они будут ставить в позвоночник, оценить возможности лечения.

Вторая задача «системы поддержки принятия врачебных решений» заключается во внедрении биомеханического моделирования — и в этом сильна саратовская школа биомеханики. Такое моделирование позволяет рассчитать нагрузки напряжения и перемещения таким образом, чтобы они равномерно распределялись по металлической конструкции, делая ее более устойчивой.

Попутно будут решаться задача, связанная с импортозамещением. Для моделирования нужны трехмерные изображения, и есть смысл делать разработки у нас. Кроме того, мы сможем осуществлять статистические прогнозы различных методов лечения.

С учетом потребности в операциях в связи с различными рода травмами, заболеваниями позвоночника открытие инновационной лаборатории в Саратове крайне важно не только для нашей области, но и для всей страны, — заявил Александр Фалькович.