2018-11-15T10:41:49+03:00
Общество

В Саратове 15 и 16 ноября на ночь перекроют участок улицы Рахова

Там будет проводится обрезка деревьев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 15 и 16 ноября с 22:00 до 04:00 для автомобилистов будет перекрыт участок улицы Рахова от Ульяновской до Мичурина из-за обрезки деревьев.

- Ограничения не будут действовать для автомобилей, обеспечивающих проведение мероприятий, а также оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, — сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации.

Участок будет перекрыт для движения, ограничения и стоянки транспорта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24