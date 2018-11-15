В Саратове 15 и 16 ноября на ночь перекроют участок улицы Рахова

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-15T10:41:49+03:00

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В Саратове 15 и 16 ноября с 22:00 до 04:00 для автомобилистов будет перекрыт участок улицы Рахова от Ульяновской до Мичурина из-за обрезки деревьев.

- Ограничения не будут действовать для автомобилей, обеспечивающих проведение мероприятий, а также оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, — сообщили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации.

Участок будет перекрыт для движения, ограничения и стоянки транспорта.