Саратовца будут судить за мошенничество при долевом строительстве

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-15T10:29:17+03:00

Следствие считает, что он собирал деньги на оформление земельных участков

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В Саратовской области полиция завершила расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, с апреля 2012 года по октябрь 2015 житель Саратова, 42-летний мужчина, собирал с граждан средства под видом долевого строительства.

Деньги были необходимы якобы для оформления в собственность земельных участков. Всего он собрал 373 тыс. рублей, но обязательства не выполнил, землю не предоставил, финансы не вернул.

Мужчине было предъявлено обвинение и назначена подписка о невыезде.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.