Саратовца будут судить за мошенничество при долевом строительстве
Следствие считает, что он собирал деньги на оформление земельных участков
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В Саратовской области полиция завершила расследование уголовного дела по факту крупного мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, с апреля 2012 года по октябрь 2015 житель Саратова, 42-летний мужчина, собирал с граждан средства под видом долевого строительства.
Деньги были необходимы якобы для оформления в собственность земельных участков. Всего он собрал 373 тыс. рублей, но обязательства не выполнил, землю не предоставил, финансы не вернул.
Мужчине было предъявлено обвинение и назначена подписка о невыезде.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.