В Саратове выберут лучшую молодую маму

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-15T14:26:43+03:00

Участвовать могут те, кому еще не исполнилось 35 лет

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В Саратове 14 декабря пройдет городской конкурс «Молодая мама — 2018» среди женщин до 35 лет.

До этого числа участницам нужно снять видеоролик на тему «Молодая мама». Это задание является первым, отборочным туром. Второй ступенькой на пути к победе будет выступление перед публикой с заранее подготовленным номером, где будут демонстрироваться знания и умения участниц. Завершающим шагом станет интеллектуально-развлекательная игра.

Такой конкурс проводится ежегодно. В 2017 году лучшей стала Марина Сысоева, мама троих детей.

Заявку на участие нужно подать до 10 декабря.