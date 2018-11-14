В Саратове и Энгельсе стартовала акция «Внимание, должник!»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-14T16:35:51+03:00

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На подъездах домов в Саратове и Энгельсе появились списки должников за тепло и горячую воду, а на досках объявлений и в ящиках жильцов — листовки с информацией о возможных последствиях неплатежей за энергоресурсы. Это первые мероприятия в рамках акции «Внимание, должник!», которую проводит саратовский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Целью акции является снижение задолженности. В Саратове долг населения, находящегося на прямых расчетах с энергетиками, превысил 416,5 млн рублей, в Энгельсе — 116 млн рублей.

В Саратове листовки размещены на подъездах многоквартирных домов тех районов, где наблюдается наиболее низкая платежная дисциплина. Это в основном Заводской и Ленинский районы областного центра, всего более 7 534 объявлений. В Энгельсе распространено 1 126 листовок.

В размещенных информационных материалах недобросовестным клиентам энергетики напоминают возможные в отношении них санкции. В том числе взыскание долга через суд (вместе с госпошлиной и пени), оплата исполнительского сбора в пользу судебных приставов, арест имущества, блокировка банковских счетов.

Законодательство РФ также предусматривает запрет на регистрационные действия с недвижимостью, при наличии технической возможности ограничение подачи горячей воды. Самым неприятным последствием для неплательщика может стать приобретение статуса ненадежного заемщика, которому банки вправе отказать в предоставлении кредитов.

Кроме уведомления потребителей о существующей задолженности, саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» развернул масштабную работу по взысканию долгов в судебном порядке. Сейчас в отношении неплательщиков действует упрощенная система судопроизводства. Рассмотрение дела проводится без присутствия сторон. На основании представленных документов выносится судебный приказ, который одновременно является и судебным актом, и исполнительным документом. С января по ноябрь этого года энергетиками инициировано 11 689 судебных приказов на общую сумму 147,2 млн рублей.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что урегулировать свою задолженность за отопление и горячую воду в досудебном порядке все неплательщики могут в офисах продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». В Саратове по адресу: улица Чернышевского, 122, в Энгельсе — улица Пионерская, 80. Они работают без перерыва с 8:00 до 17:00 (понедельник-четверг), в пятницу до 16:00. Телефоны для справок: тел. +7 (8452) 98-68-00 в Саратове и +7 (8453) 54-42-75 в Энгельсе или 8-800-100-10-12.