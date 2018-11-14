2018-11-14T15:45:50+03:00
Общество

Саратовцев призывают не есть макароны

В «Триумф Молле» посетители смогут проверить уровень сахара в крови
Екатерина Семенова
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В Саратове состоится акция «Здоровый образ жизни — профилактика диабета». Оно приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, мероприятие пройдет в пятницу, 16 ноября, в «Триумф Молле». Начало в 12 часов. Специалисты расскажут о профилактике заболевания, а посетители смогут проверить уровень сахара в крови.

Специалисты отмечают, что сахарный диабет входит в число наиболее распространенных. Он часто приводит к инвалидности и увеличивает смертность в 2-3 раза. Для его профилактики медики призывают правильно питаться — исключить сахар, жирные, пряные, острые блюда, а также макаронные изделия.

Напомним, ранее экс-министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова отмечала, что можно питаться на 3,5 тыс рублей в месяц, при этом сохраняя здоровье. Одним из ключевых продуктов она называла «макарошки».

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