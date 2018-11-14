Супруги из Маркса обманули производителей алкоголя на 621 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2018-11-14T15:43:03+03:00

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Семейную пару из Маркса призовут к ответу за причиненный иностранным и отечественным производителям алкоголя ущерб на 621 тыс. рублей.

- Еще в апреле на складах и в жилых помещениях, которые принадлежали или были арендованы злоумышленниками, обнаружили крупную партию контрафактного спиртного. Всего изъяли более 30 тыс. литров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

В ходе расследования было выявлено еще одно преступление. Оказалось, что супруги незаконно использовали товарные знаки всемирно известных производителей алкоголя. Так, иностранным правообладателям был причинен ущерб на 250 тыс. рублей, а отечественному — на 371 тыс. рублей.

В отношении супругов заведено новое уголовное дело. Им грозит до шести лет тюремного срока. Мужчина ожидает своей участи под домашним арестом, а его супруга отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.