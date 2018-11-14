Саратовский общественник предложил «отбирать магазины» предпринимателей, которые используют неформальную занятость

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-14T15:40:35+03:00

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Саратовские общественники разделились во мнениях об ужесточении наказания для предпринимателей за неофициальных работников.

- В бизнесе творится настоящий бардак. Нужно создать электронную базу работников, чтобы проверяющий мог взять у трудящегося паспорт, пробить его и сразу узнать все сведения. И принимать более жесткие меры к нарушителю, чем 30 тыс. штрафа. Отобрать у него магазин, да и все, — высказался 14 ноября председатель Комитета содействия реализации и защите гражданских прав Владимир Маринцев на заседании Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Саратовской области на тему нелегальной занятости.

С ним не согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей по Саратовской области Михаил Петриченко.

- Сейчас и так используются довольно жесткие меры в отношении предпринимателей. Малое предприятие страдает больше, чем крупное, и люди ищут способы обезопасить себя и свой бизнес на неустойчивой платформе. Нужно различать их по сопоставимости, ведь штрафы для всех форм бизнеса одинаковы, — пояснил Петриченко.

По словам представителя отдела прокуратуры Саратовской области по надзору за соблюдением законов в социальной сфере Татьяны Склёминой, люди обращаются за помощью спустя долгое время после нарушения их трудовых прав, когда найти какие-либо документы или свидетелей по делу уже невозможно. По ее словам, нужно принимать меры по увеличению самосознания граждан, чтобы они понимали, зачем оформлять трудовые отношения.

Омбудсмен Татьяна Журик подчеркнула, что нужно недобросовестные организации освещать в СМИ, чтобы создать поддерживающим нелегальную занятость отрицательный имидж. Она высказалась о необходимости провести еще одно заседание, но уже с представителями бизнеса.