В Саратове покажут «Севильского цирюльника»

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-14T15:37:02+03:00

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20 ноября на сцене оперного театра представят шлягер итальянской оперы «Севильский цирюльник».

Веселый, жизнерадостный, насыщенный юмористическими ситуациями сюжет и блестящая музыка делают оперу Россини «Севильский цирюльник» безусловным шлягером комического театра.

В спектакле ловко сочетаются дерзкая буффонада, искрящееся веселье и сатира. Театральное действо разворачивается непрерывно, без малейших простоев. Декорации и костюмы максимально приближены к эпохе XVIII века — узкие улочки Севильи, уютное патио в доме Бартоло с клавесином и старинной мебелью, солдаты, одетые в мундиры наполеоновских войн... Партитура оперы расширена звуками улицы — лай собак, мяуканье кошек, скрип дверного засова и стук колес отъезжающей телеги, шум дождя и журчание воды в фонтане (кстати, фонтан на сцене настоящий!). Все это создает неповторимый испанский колорит и поразительный эффект присутствия.

В спектакле заявлен прекрасный состав исполнителей: Фигаро — Андрей Потатурин, Розина — лауреат международных конкурсов Марина Сальникова, Граф Альмавива — Павел Корчагин, Базилио — народный артист России Виктор Григорьев.

Всех любителей виртуозного вокала и комедии ждет незабываемый вечер! Начало в 18:00. Возрастное ограничение 12+