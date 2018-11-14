2018-11-14T14:34:35+03:00
Происшествия

В Саратовскую таможню трудоустроили дочь замначальника

Транспортная прокуратура увидела в этом коррупционное нарушение
Екатерина Семенова
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В Саратове Южная транспортная прокуратура выявила коррупцию на таможне.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, при проверке было установлено, что в августе 2016 года в саратовскую таможню была трудоустроена дочь заместителя начальника. Ее приняли на должность старшего инспектора.

При этом ее отец не уведомил работодателя о возможном конфликте интересов. Более того, через месяц девушку включили в резерв для замещения старшей группы должностей Саратовской таможни.

Проверка позволила выявить также несколько других нарушений. В частности, был нарушен порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. В личных делах нескольких работников не было копий протоколов заседаний данной комиссии.

В итоге начальнику таможни внесено представление о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Материалы находятся на рассмотрении.

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