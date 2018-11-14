В Саратовскую таможню трудоустроили дочь замначальника
В Саратове Южная транспортная прокуратура выявила коррупцию на таможне.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, при проверке было установлено, что в августе 2016 года в саратовскую таможню была трудоустроена дочь заместителя начальника. Ее приняли на должность старшего инспектора.
При этом ее отец не уведомил работодателя о возможном конфликте интересов. Более того, через месяц девушку включили в резерв для замещения старшей группы должностей Саратовской таможни.
Проверка позволила выявить также несколько других нарушений. В частности, был нарушен порядок формирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. В личных делах нескольких работников не было копий протоколов заседаний данной комиссии.
В итоге начальнику таможни внесено представление о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Материалы находятся на рассмотрении.