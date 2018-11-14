Панков: Аграрии Саратовской области высоко оценили поддержку Володина

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-14T15:10:19+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный сегодняшнему заседанию нижней палаты парламента.

- Вопрос компенсации роста цен на ГСМ сельхозпроизводителям был решен не до конца, отметил Володин. И предложил вернуться при рассмотрении поправок в бюджет на 2018 год во втором чтении с тем, чтобы довести сумму компенсации до первоначально заявленной — в 12 млрд. Это еще один важный вопрос для нашей области. В этом году регион получил 200 млн рублей, больше, чем многие другие области. Аграрии высоко оценили такую поддержку, говорят: видим, что наш труд нужен стране. А всего по России сумма составила 5 млрд. Задача, поставленная нашим президентом Путиным — поддержать сельхозпроизводителей — на контроле у спикера Володина, — написал Николай Панков.

Он также сообщил, что бюджет на три года принят.