Призывник из поселка Знаменский оштрафован за уклонение от армии
Он отказался проходить обследование у психиатра
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Житель поселка Знаменский Ивантеевского района Андрей Башкайкин признан виновным за уклонение от службы в армии.
- Установлено, что 18-летний юноша во время призывной кампании получил направление к психиатру в областную больницу Святой Софии. Однако обследование он так и не прошел. Полицейские и военный комиссариат попытались насильно доставить Башкайкина в лечебницу, на это он заявил, что не собирается служить в армии и поэтому никакое обследование проходить не будет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.
Молодой человек полностью признал свою вину в зале суда. Его обязали отдать в казну 15 тыс. рублей штрафа.