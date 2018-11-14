2018-11-14T15:08:07+03:00
Общество

Призывник из поселка Знаменский оштрафован за уклонение от армии

Он отказался проходить обследование у психиатра
Дарья Вострикова
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Житель поселка Знаменский Ивантеевского района Андрей Башкайкин признан виновным за уклонение от службы в армии.

- Установлено, что 18-летний юноша во время призывной кампании получил направление к психиатру в областную больницу Святой Софии. Однако обследование он так и не прошел. Полицейские и военный комиссариат попытались насильно доставить Башкайкина в лечебницу, на это он заявил, что не собирается служить в армии и поэтому никакое обследование проходить не будет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Молодой человек полностью признал свою вину в зале суда. Его обязали отдать в казну 15 тыс. рублей штрафа.

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