В Саратове на следующий год планируют строительство 12 крупных соцобъектов

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-14T15:05:42+03:00

Михаил Исаев заявил о вливании средств в дорожную и строительную отрасли

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На постояннодействующем совещании при главе администрации Саратова обсудили проект бюджета на 2019–2021 годы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выступил представитель прокуратуры, который заявил о необходимости выделения средств на наиболее актуальные проблемы города.

По его словам, прокуратура проанализировала и увидела «глубокие социально-экономические» проблемы. В их числе: переселение из аварийных домов, содержание и ремонт дорог, замена участков водоводов, реконструкция путепроводов, состояние объектов культурного наследия, нехватка коммунальной техники для уборки улиц, а также бедственное положение МУПП «Саратовгорэлектротранс».

Глава Саратова Михаил Исаев, в свою очередь, рассказал о будущих планах. На следующем заседании городской думы он готовится выступить с докладом об итогах года. Кроме того, он расскажет о грядущих проектах.

По словам Исаева, в Саратове на следующей год запланировано строительство 12 крупных социальных объектов. Он подчеркнул, что будут продолжены масштабные работы на Набережной, вновь будет реализована программа по переселению граждан из аварийного жилья. Сейчас ведется работа с «Т Плюс». Значительные средства планируется направить в дорожную и строительную отрасли.

Михаил Исаев подчеркнул, что необходимо работать в единой стратегии, причем не только получать средства из вышестоящих бюджетов, но и изыскивать собственные.