Саратовский губернатор Валерий Радаев поднялся на 17 позиций в медиарейтинге
Он занял четвертое место среди глав регионов ПФО
Изменить размер текста:
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в рейтинге глав регионов ПФО.
По версии экспертов «Медиалогии», саратовский губернатор за октябрь занял четвертое место, его рейтинг вырос на три пункта. Это самое значительное продвижение среди всех глав регионов ПФО.
В целом по России Валерий Радаев поднялся на 17 пунктов и занял 16-е место.
Как отметили эксперты, причиной роста медиарейтинга Валерия Радаева стал скандал с Натальей Соколовой и ее увольнение с формулировкой «по собственной инициативе».