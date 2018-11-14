Саратовский губернатор Валерий Радаев поднялся на 17 позиций в медиарейтинге

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-14T13:13:28+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднялся в рейтинге глав регионов ПФО.

По версии экспертов «Медиалогии», саратовский губернатор за октябрь занял четвертое место, его рейтинг вырос на три пункта. Это самое значительное продвижение среди всех глав регионов ПФО.

В целом по России Валерий Радаев поднялся на 17 пунктов и занял 16-е место.

Как отметили эксперты, причиной роста медиарейтинга Валерия Радаева стал скандал с Натальей Соколовой и ее увольнение с формулировкой «по собственной инициативе».