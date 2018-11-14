2018-11-14T14:17:20+03:00
Общество

Саратовский гордеп помог школьникам посадить деревья

Теперь на аллее памяти 15 елей
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской гордумы Сергей Агапов помог ученикам школы №59 Заводского района высадить молодые ели. На аллее памяти ребята посадили 15 деревьев, полили их и обещали заботиться.

- За вековую историю здесь накопилось много реликвий, — прокомментировал Сергей Агапов. — Одна из них — деревья великаны, посаженные первыми учениками. Сегодня мы заложили новую аллею, чтобы связать поколения. Ребята с огромным удовольствием участвовали в этом процессе. В рамках проекта «Городская среда» озеленили территорию школы, очень значимую для ребят. На ней находится памятный знак героям Великой Отечественной войны. Посадка саженцев имеет очень большое значение в жизни каждого ребенка. Школа — их второй дом, а дом должен быть красивым и зеленым!

Руководство школы поблагодарило организаторов акции, депутата гордумы за благоустройство, озеленение родного района и патриотическое и экологическое воспитание молодежи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев призывают не есть макароны
Супруги из Маркса обманули производителей алкоголя на 621 тыс. рублей
Саратовский общественник предложил «отбирать магазины» предпринимателей, которые используют неформальную занятость
В Саратове покажут «Севильского цирюльника»
В Саратовскую таможню трудоустроили дочь замначальника
Панков: Аграрии Саратовской области высоко оценили поддержку Володина
Призывник из поселка Знаменский оштрафован за уклонение от армии
В Саратове на следующий год планируют строительство 12 крупных соцобъектов
Саратовский губернатор Валерий Радаев поднялся на 17 позиций в медиарейтинге
Женщина получила серьезные травмы при падении с платформы в Вольске
В Энгельсе вор мобильника «спалился» на включенном телефоне
Прокуратура передала в следственный комитет итоги проверки по зампреду саратовского правительства
В Саратове провели вскрышные работы на семи улицах