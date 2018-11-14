Саратовский гордеп помог школьникам посадить деревья

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-14T14:17:20+03:00

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Депутат Саратовской гордумы Сергей Агапов помог ученикам школы №59 Заводского района высадить молодые ели. На аллее памяти ребята посадили 15 деревьев, полили их и обещали заботиться.

- За вековую историю здесь накопилось много реликвий, — прокомментировал Сергей Агапов. — Одна из них — деревья великаны, посаженные первыми учениками. Сегодня мы заложили новую аллею, чтобы связать поколения. Ребята с огромным удовольствием участвовали в этом процессе. В рамках проекта «Городская среда» озеленили территорию школы, очень значимую для ребят. На ней находится памятный знак героям Великой Отечественной войны. Посадка саженцев имеет очень большое значение в жизни каждого ребенка. Школа — их второй дом, а дом должен быть красивым и зеленым!

Руководство школы поблагодарило организаторов акции, депутата гордумы за благоустройство, озеленение родного района и патриотическое и экологическое воспитание молодежи.