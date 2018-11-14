Женщина получила серьезные травмы при падении с платформы в Вольске
В Вольске Саратовской области женщина получила травмы при падении с железнодорожной платформы.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, ЧП случилось в августе 2017 года на станции Вольск-2.
Женщина споткнулась о металлический штырь, торчащий из платформы, и упала. В итоге она сломала лучезапястный сустав, ей был диагностирован также оскольчатый перелом лучевой кости, с полным смещением обломков.
После травмы она проходила длительное лечение и не могла самостоятельно передвигаться. Было установлено, что ее здоровью причинен вред средней степени тяжести.
Вольский районный суд в июле 2018 года удовлетворил требования о компенсации морального вреда. С ответчика взыскали 70 тыс. рублей.
Решение суда было обжаловано, ответчик заявлял, что причиной травмы стала грубая неосторожность самой пострадавшей. Однако судебная коллегия по гражданским делам согласилась, что сумма компенсации в 70 тыс. рублей является соразмерной.