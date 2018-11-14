В Энгельсе вор мобильника «спалился» на включенном телефоне
Им оказался 52-летний мужчин
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В Энгельсе 24-летняя местная жительница пришла в полицию в 22:20 7 ноября и рассказала, что у дома №5 по площади Свободы обнаружила пропажу своего телефона Xiaomi Redmi 5 Plus.
- Стоимость гаджета — 10 690 рублей. Правоохранители возбудили дело за кражу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.
Вора мобильника нашли 13 ноября по включенному телефону. Им оказался 52-летний мужчина.
Устройство у него забрали, сам гражданин под подпиской о невыезде.