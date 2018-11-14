Прокуратура передала в следственный комитет итоги проверки по зампреду саратовского правительства

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-14T12:50:51+03:00

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Прокуратура Саратовской области передала документы по итогам проверки деятельности зампреда регионального правительства Валентины Гречушкиной в следственный комитет. Об этом говорится в письме заместителя областного прокурора Павла Мельника на имя депутата облдумы Александра Анидалова. Копии ответа прокуратуры на свой депутатский запрос Анидалов выложил в своем инстаграм.

Напомним, запрос касался итогов проверки возможного превышения полномочий заместителем губернатора Саратовской области Валентиной Гречушкиной. 11 сентября она направила президенту Всероссийской федерации волейбола Станиславу Шевченко письмо, в котором просила заявить вместо «Протон-БАЭС» на чемпионат России недавно созданную команду «Протон-Саратов». Причина — «в связи с потерей доверия к руководству».

Документы на проверку законности действий Гречушкиной подало руководство клуба «Протон-БАЭС».

В ответе прокуратуры констатируется факт, что законом запрещено вмешательство органов госвласти и их должностных лиц в деятельность общественных организаций.

- По итогам проверочных мероприятий соответствующие материалы направлены в СУ СКР по Саратовской области для рассмотрения в соответствии с компетенцией, — говорится в ответе прокуратуры.

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