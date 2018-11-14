Следователи проверяют смерть трех человек, выпивших незамерзайку в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-14T12:17:31+03:00

Директора фирмы, в которой один из погибших налил незамерзайку, спросят о том, говорил ли он своим подчиненным о смертельных свойствах технической жидкости

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Следователи Энгельса начали доследственную проверку по факту гибели троих местных жителей.

- Вечером 12 ноября в одном из домов нашли трупы 63-летнего владельца жилья, его 42-летней дочери и их гостя — 44-летнего мужчины. Сотрудники СУ не обнаружили ран на их телах, — сообщили «КП-Саратов» в СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза определила, что они умерли от отравления неизвестным веществом.

Предполагается, что гость жилья принес с собой незамерзайку. Он в течение месяца проходил стажировку в фирме индивидуального предпринимателя, которая производит технические жидкости доля транспорта. В одном из цехов организации мужчина и налил исподтишка эту жидкость и пошел в гости, а когда собравшиеся выпили ее, то умерли.

Сейчас проводятся судебные экспертизы, в числе которой и химическая. Она покажет безопасность компонентов, которые использует для производства владелец бизнеса. Также следователям предстоит узнать, рассказывал ли он своим сотрудникам о том, что такие жидкости пить нельзя. После проверки будет принято соответствующее решение.