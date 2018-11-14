В Саратовской области от бешенства привиты 112,5 тыс. собак и кошек

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-14T12:20:21+03:00

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В Саратовской области ветеринары сделали 4,1 млн рублей домашним и сельскохозяйственным животным.

Как рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии, против сибирской язвы было сделано 1,2 млн вакцинаций, нодулярного дерматита — 467,6 тыс. прививок.

От бешенства врачи привили 65,3 тыс. собак и 47,2 тыс. кошек. Также в природных зонах разложены 600 тыс. доз вакцины от этого заболевания.

В граничащих с Казахстаном районах проводится вакцинация против ящура. Сделаны прививки 383,5 тыс. голов крупного и мелкого рогатого скота.