В Саратовской области трудятся почти 285 тысяч нелегальных работников

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-14T13:03:34+03:00

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Сегодня, 14 ноября, состоялось заседание Общественного совета при уполномоченном по правам человека в Саратовской области на тему нелегальной занятости. По словам омбудсмена Татьяны Журик, на 1,5 млн трудоспособных рабочих в регионе приходится около 285 тыс. так и не заключивших трудовой договор.

- Человек становится уязвимым в плане получения больничных выплат или отпусков. Исходя из проверок надзорных органов в случае отсутствия договора установить факт трудовых отношений становится невозможно, — отметила Журик.

По словам замминистра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Михайловой, неформальная занятость приводит к увеличению случаев труда без охраны и оплаты. Негативно это отражается и на будущих пенсиях. Люди не платят налоги, это приводит к недостаче в региональном бюджете. Рейды по местам, где трудятся нелегальные работники, показали, что кто-то делает это осознанно, а кто-то просто не понимает всей серьезности происходящего.