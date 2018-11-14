2018-11-14T12:27:34+03:00
Происшествия

Замглавы администрации Дубков осужден на 2,5 млн рублей штрафа за вымогательство взятки

Он предлагал предпринимателю обеспечить победу в электронном аукционе
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Заместитель главы администрации Дубковского муниципального образования Саратовского района Дмитрий Харитонов признан виновным в покушении на получение взятки.

Следователи СУ СКР по Саратовской области, а затем и суд установили, что осенью 2014 года Харитонов вымогал с местного предпринимателя 800 тыс. рублей. За это ему обещали обеспечить победу в электронном аукционе по ремонту трех внутрипоселковых дорог в Дубках.

Коммерсант взятку давать отказался, конкурс выиграл в соответствии с законом и дороги отремонтировал.

Суд наложил арест на имущество Харитонова общей стоимостью 3 млн рублей.

Свою вину нарушитель не признал, но суд назначил ему наказание — штраф 2,5 млн рублей.

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