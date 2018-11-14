Замглавы администрации Дубков осужден на 2,5 млн рублей штрафа за вымогательство взятки
Заместитель главы администрации Дубковского муниципального образования Саратовского района Дмитрий Харитонов признан виновным в покушении на получение взятки.
Следователи СУ СКР по Саратовской области, а затем и суд установили, что осенью 2014 года Харитонов вымогал с местного предпринимателя 800 тыс. рублей. За это ему обещали обеспечить победу в электронном аукционе по ремонту трех внутрипоселковых дорог в Дубках.
Коммерсант взятку давать отказался, конкурс выиграл в соответствии с законом и дороги отремонтировал.
Суд наложил арест на имущество Харитонова общей стоимостью 3 млн рублей.
Свою вину нарушитель не признал, но суд назначил ему наказание — штраф 2,5 млн рублей.