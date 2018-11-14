У саратовчанки из квартиры женщина украла цепочку за 16 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-14T11:24:06+03:00

Преступление произошло 31 октября, однако пострадавшая пришла в полицию только 12 ноября

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В полицию Саратова 12 ноября обратилась 47-летняя безработная женщина и рассказала, что в период с пяти до десяти вечера 31 октября в ее квартиру на улице Навашина кто-то зашел и похитил золотую цепочку.

- Сумма ущерба составила 16,2 тыс. рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и вчера, 13 ноября, задержали подозреваемую 48-летнюю гражданку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Ранее не судимая женщина уже призналась в преступлении. Теперь она под подпиской о невыезде.