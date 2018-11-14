У жителей Балашова взыскали 70 тыс. рублей за долги по автоштрафам
У них было 52 квитанции на двоих
Изменить размер текста:
В Балашове судебные приставы взыскали с двух местных жителей более 70 тыс. рублей долгов по штрафам за нарушение ПДД.
- У одного из них было 35 неоплаченных квитанций. Однако оплачивать мужчина их не собирался, пока во время одного из рейдов должника не выявили. Гражданина предупредили чем ему грозит невыплата, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Вторая местная жительница задолжала более 50 тыс. рублей за 17 штрафов.
Оба нарушителя осознали, что им грозит, и оплатили все квитанции квитанции.