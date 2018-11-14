Депутат Янклович предложил для катания саратовцев залить велодорожки на бульваре по Рахова
Мэр Исаев предложением заинтересовался
Александр ЯнкловичФото: Екатерина Семенова
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На совещании в администрации Саратова 14 ноября обсудили зимний спортивный отдых.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат Александр Янклович выступил с предложением на зиму залить велосипедные дорожки на бульваре по улице Рахова. Он заявил, что люди будут кататься по ним на коньках в холодный период.
Глава Саратова Михаил Исаев ответил, что идея интересная. Ведь в парках иногда делают зоны для свободного катания, а не только на специальных катках.