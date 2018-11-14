В селах под Саратовом горели сараи, дома и кровли

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-14T10:48:12+03:00

Общая выгоревшая площадь в трех местах составила 160 кв. м

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В Саратове 13 и 14 ноября случились пожары в селах Саратовского и Балтайского районов.

Так, в 12:17 13 ноября загорелся сарай в селе Багаевка. Предполагается, что возгорание произошло из-за неправильного использования печки.

- Сгорела сама постройка и кровля частного дома. Площадь пожара составила 70 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Тушить огонь выезжали шесть человек на двух единицах техники.

Вечером того же дня, в 19:25, поступил вызов о пожаре в Сухом Карабулаке. Там горело 70 кв. м жилого дома. На ЧП выехали восемь человек и три машины.

Также следующей ночью, 14 ноября, пострадала кровля в селе Царевщина. Почти в два часа в главк поступил сигнал о воспламенении.

Площадь, которая успела пострадать, составила 20 кв. м. На ликвидацию пожара выезжали шесть человек и три машины.