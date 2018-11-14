2018-11-14T10:48:12+03:00
Происшествия

В селах под Саратовом горели сараи, дома и кровли

Общая выгоревшая площадь в трех местах составила 160 кв. м
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 13 и 14 ноября случились пожары в селах Саратовского и Балтайского районов.

Так, в 12:17 13 ноября загорелся сарай в селе Багаевка. Предполагается, что возгорание произошло из-за неправильного использования печки.

- Сгорела сама постройка и кровля частного дома. Площадь пожара составила 70 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Тушить огонь выезжали шесть человек на двух единицах техники.

Вечером того же дня, в 19:25, поступил вызов о пожаре в Сухом Карабулаке. Там горело 70 кв. м жилого дома. На ЧП выехали восемь человек и три машины.

Также следующей ночью, 14 ноября, пострадала кровля в селе Царевщина. Почти в два часа в главк поступил сигнал о воспламенении.

Площадь, которая успела пострадать, составила 20 кв. м. На ликвидацию пожара выезжали шесть человек и три машины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев призывают не есть макароны
Супруги из Маркса обманули производителей алкоголя на 621 тыс. рублей
Саратовский общественник предложил «отбирать магазины» предпринимателей, которые используют неформальную занятость
В Саратове покажут «Севильского цирюльника»
В Саратовскую таможню трудоустроили дочь замначальника
Панков: Аграрии Саратовской области высоко оценили поддержку Володина
Призывник из поселка Знаменский оштрафован за уклонение от армии
В Саратове на следующий год планируют строительство 12 крупных соцобъектов
Саратовский губернатор Валерий Радаев поднялся на 17 позиций в медиарейтинге
Саратовский гордеп помог школьникам посадить деревья
Женщина получила серьезные травмы при падении с платформы в Вольске
В Энгельсе вор мобильника «спалился» на включенном телефоне
Прокуратура передала в следственный комитет итоги проверки по зампреду саратовского правительства
В Саратове провели вскрышные работы на семи улицах