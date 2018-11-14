В селах под Саратовом горели сараи, дома и кровли
В Саратове 13 и 14 ноября случились пожары в селах Саратовского и Балтайского районов.
Так, в 12:17 13 ноября загорелся сарай в селе Багаевка. Предполагается, что возгорание произошло из-за неправильного использования печки.
- Сгорела сама постройка и кровля частного дома. Площадь пожара составила 70 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Тушить огонь выезжали шесть человек на двух единицах техники.
Вечером того же дня, в 19:25, поступил вызов о пожаре в Сухом Карабулаке. Там горело 70 кв. м жилого дома. На ЧП выехали восемь человек и три машины.
Также следующей ночью, 14 ноября, пострадала кровля в селе Царевщина. Почти в два часа в главк поступил сигнал о воспламенении.
Площадь, которая успела пострадать, составила 20 кв. м. На ликвидацию пожара выезжали шесть человек и три машины.