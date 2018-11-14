2018-11-14T10:51:56+03:00
Общество

Депутат Саратовской гордумы предложил проектировать мини-квартиры

Это позволит администрации города уменьшить затраты на дополнительные метры для переселенцев из аварийного жилья
Екатерина Семенова
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В мэрии Саратова продолжается обсуждение параметров бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы. Основной доклад сделал Александр Струков, председатель комитета по финансам администрации города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутат гордумы Евгений Чернов напомнил об историческом, по его словам, событии. Вчера было заявлено, что срок деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ продлен на семь лет. То есть программа переселения граждан из аварийного жилья продолжится.

Евгений Чернов поинтересовался, заложены ли в плановый бюджет расходы на реализацию программы. В частности, муниципалитет должен выделять софинансирование на так называемые дополнительные метры. Т. е. если переселенцам выделяется жилье большее по площади, чем аварийное, то город доплачивает стоимость разницы по числу квадратных метров. Депутат уверен, что эту сумму необходимо минимизировать.

Струков отметил, что расчетов по финансированию программы переселения еще нет, так как решение не принято окончательно и параметры не определены.

Глава Саратова в свою очередь спросил Чернова, как можно минимизировать эти затраты. Тот ответил, что необходимо поручить строителям проектировать квартиры небольших размеров, чтобы не переплачивать за допметры. Также Чернов заверил, как представитель одного из крупнейших застройщиков, что строители к этому готовы.

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