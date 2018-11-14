2018-11-14T10:31:37+03:00
Происшествия

В Каменском Саратовской области на пожаре погиб мужчина

Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем
Ольга Муравлёва
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В поселке Каменский Красноармейского района сегодня утром, 14 ноября, сгорел частный дом.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарных в шесть утра. На место выехали две машины и семь огнеборцев, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пламени составила 40 кв. м. В результате ЧП погиб человек — 57-летний мужчина.

Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

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