Депутат Литневская предложила «показать, что мы не боимся», и провести рейд по 3-й Дачной

СЕГОДНЯ 10:23 2018-11-14T10:25:52+03:00

На заседании в мэрии Олег Комаров призвал не бояться никаких предпринимателей Фото: Екатерина Семенова

Олег Комаров поддержал идею убрать все торговые точки с площади перед ДК «Россия»

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На совещании 14 ноября в администрации Саратова по обсуждению бюджета города депутат областной думы Юлия Литневская подняла вопрос об использовании площади перед ДК «Россия» на 3-й Дачной.

Она напомнила, что там идет интенсивная торговля, которая портит облик города. По ее словам, «город хорошеет», но есть некоторые проблемные зоны.

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что депутат Олег Комаров «практически созрел к решению отдать площадь и убрать там ларьки». В следующем году там планируется создать входную зону с фонтанами.

Олег Комаров поддержал главу города, но заявил, что убирать в этом случае надо все.

- Не бойтесь Росличенко, не бойтесь других предпринимателей. Убирайте ларек «Интим», убирайте ларек с нижним бельем, — сказал он.

Юлия Литневская также предложила «доказать, что мы не боимся», и провести рейд по 3-й Дачной.