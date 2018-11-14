В Саратове полицейский занимался телефонным мошенничеством и вымогательством

СЕГОДНЯ 10:13 2018-11-14T10:20:25+03:00

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Следователи СУ СКР по Фрунзенскому району Саратова предъявили обвинения по двум эпизодам мошенничества с использованием служебного положения и двум случаям вымогательства 28-летнему сотруднику полиции. Уголовное дело в отношении полицейского одной из рот мобильного батальона ППСП УМВД России по Саратову заведено по двум статьям УК.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, летом 2017 года полицейский потребовал деньги у своей знакомой. Ранее он помог выручить ее автомобиль, который находился у посторонних третьих лиц. В случае неуплаты он угрожал применить насилие к ней и членам ее семьи. В результате женщина, испугавшись, передала ему 46 тыс. рублей.

В октябре 2017 года он потребовал от мужчины, задержанного за совершение административного правонарушения, мобильный телефон под предлогом проверки. Мужчина передал телефон и назвал пароль доступа к мобильной системе «Сбербанк Онлайн». Полицейский перевел с банковского счета задержанного на счет своего знакомого 7 тыс. рублей.

Аналогичным образом 7 марта 2018 года «правоохранитель» завладел гаджетом еще одного задержанного, извлек из него сим-карту, вставил ее в другой телефон и перевел с банковского счета владельца телефона на счет своего знакомого 16 тыс. рублей.

Кроме того, в период с сентября 2016 года по август 2018 полицейский вымогал у жительницы Саратова 300 тыс. рублей, которые потерпевшая одолжила у своей знакомой и не смогла вернуть. Воспринимая угрозы полицейского как реальные, та частями выплачивала вымогателю деньги.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.