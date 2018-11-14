В мэрии Саратова обсуждают бюджет на ближайшие три года

СЕГОДНЯ 09:53 2018-11-14T10:15:12+03:00

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В администрации Саратова 14 ноября проходит совещание, на котором обсуждают городской бюджет на три следующих года.

Основной доклад сделал председатель комитета по финансам Александр Струков.

По его словам, доходная часть бюджета составит 14,023 млрд рублей, на 2020 год — 13,882 млрд рублей, на 2021 — 14,043 млрд рублей. Расходы планируются в таких же пределах, так как бюджет должен быть бездефицитным.

При этом рост налоговых поступлений планируется за счет улучшения использования муниципальной собственности, сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам.

- Струков напомнил, что в 2018 году изменилось исчисление налога на имущество. Теперь расчет ведется от кадастровой стоимости. В 2018 году была проведена кадастровая оценка, платежи поступят с 2019 года. При этом итоги оценки могут существенно повлиять на налоговую базу, — сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания.

Александр Струков ответил на вопрос председателя Общественной палаты области Александра Ладно о росте НДФЛ, заявив, что сумма этого налога вырастет, но доля в структуре доходов останется примерно такой же.