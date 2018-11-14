На Большой Затонской пьяный водитель на «Приоре» влетел в столб
Дружинники «Дорожного патруля» стали очевидцами ДТП и вызвали ДПС
Фото из соцсетей
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Сегодня ночью, 14 ноября, на Большой Затонской в Саратове автомобиль «Лада Приора» влетел в столб.
- За рулем находился 43-летний пьяный мужчина. Дружинники «Дорожного патруля» стали очевидцами ДТП и вызвали на место ДПС, — выяснила «КП-Саратов» в соцсетях.
Прибывшие стражи порядка проверили водителя на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,79 промилле.
Теперь нарушителя оштрафуют на 30 тыс. рублей и лишат прав.
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