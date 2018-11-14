2018-11-14T09:46:03+03:00
Происшествия

В Саратове водитель врезался в стену и сбежал, оставив пассажирку

Женщину госпитализировали, а нарушителя теперь ищут
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера ночью, 13 ноября, неизвестный водитель на автомобиле Hyundai врезался в кирпичную стену.

- Происшествие случилось в час ночи около дома №100 по Большой Затонской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД.

После аварии водитель выбрался из машины и сбежал, оставив 37-летнюю пострадавшую пассажирку. Женщину госпитализировали, а нарушителя теперь ищут.

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