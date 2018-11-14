2018-11-14T10:22:45+03:00
Общество

Житель Калининска лишился машины за долг перед лигой боев без правил

Взыскать долг помогли судебные приставы
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Житель Калининска Саратовской области лишился автомобиля, чтобы расплатиться с долгом, который возник у него перед лигой боев без правил.

Ранее суд постановил взыскать с него 50 тыс. рублей за продажу контрафактной продукции с логотипом санкт-петербургской общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по Боям без Правил М-1».

- Так как в установленный законом срок гражданин денежные средства не выплатил, в рамках исполнительного производства судебный пристав установил наличие у должника автомобиля ВАЗ-21041 2012 года выпуска. На транспортное средство был наложен арест, — сообщили в УФССП по Саратовской области.

Машину продали, деньги перевели бойцам без правил.

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