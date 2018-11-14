В Вольске легковушка не уступил дорогу «Газели» и сбила 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-14T10:24:08+03:00

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Вчера, 13 ноября, на перекрестке улицы Народной и Льва Толстого в Вольске случилось ДТП.

- По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил ГАЗ-2752, за рулем которого был 33-летний мужчина. После этого легковушка выехала на обочину дороги и сбила 17-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной ГИБДД.

Пострадавшую госпитализировали. Амбулаторное лечение назначили 37-летней пассажирке «Газели».