В Балашове двух мужчин из иномарки госпитализировали после тарана «Приоры»

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-14T09:09:32+03:00

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В Балашове вчера вечером, в 20:20 13 ноября, столкнулись «Лада Приора» и Renault Duster. Происшествие случилось у дома №271 по Пугачевской улице.

- Предполагается, что 23-летний водитель отечественного авто двигался по второстепенной дороге и на перекрестке с главной не предоставил преимущество иномарке, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Водитель Renault 43 лет получил травмы и был госпитализирован, также как и его пассажир — 64-летний мужчина.