Судимые лицеисты под угрозой ножа отобрали валюту и рубли у 56-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-14T09:12:03+03:00

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Вчера, 13 ноября, полиция Турковского района отчиталась о раскрытии преступления, совершенного в канун новогодних праздников.

Поздно вечером 29 декабря 2017 года двое 17-летних учащихся лицея проникли в дом к 56-летнему мужчине на улице Розы Люксембург в поселке Турки и под угрозой ножа отобрали у него деньги — 4 тыс. рублей, 100 долларов и 10 евро.

Оба парня задержаны почти год спустя. Они дали признательные показания и сейчас ожидают принятия решения о возбуждении уголовного дела, которое станет для них не первым — оба уже судимы за кражи, один успел отметиться грабежом.