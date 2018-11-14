Возле кольца на Вольском тракте ВАЗ-2113 протаранил столб
После аварии водитель сбежал с места происшествия
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На Вольском тракте в Саратове, возле кольцевой автодороги, водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением, съехал в кювет, протаранил фонарный столб, после автомобиль перевернулся.
- Человек, который был за рулем, сбежал. Сейчас его ищут инспекторы ДПС, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
На месте работали также сотрудники облспаса. Обстоятельства ДТП уточняются.