Возле кольца на Вольском тракте ВАЗ-2113 протаранил столб

СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-14T08:56:58+03:00

После аварии водитель сбежал с места происшествия

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На Вольском тракте в Саратове, возле кольцевой автодороги, водитель ВАЗ-2113 не справился с управлением, съехал в кювет, протаранил фонарный столб, после автомобиль перевернулся.

- Человек, который был за рулем, сбежал. Сейчас его ищут инспекторы ДПС, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

На месте работали также сотрудники облспаса. Обстоятельства ДТП уточняются.